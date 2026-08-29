Gorakhpur News: पैमाइश करने गए राजस्व दल पर फरसा-लाठी लेकर दौड़ाया, प्राथमिकी दर्ज

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गोला तहसील के डेरवा सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक सरयू प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त को मंडलायुक्त के आदेश के अनुपालन में वह हलका लेखपाल अरविंद विश्वकर्मा के साथ पटना रामनगर गांव पहुंचे थे। दोनों विवादित जमीन की पैमाइश कर रहे थे। आरोप है कि पैमाइश के दौरान गांव निवासी सुभाष साहनी मौके पर पहुंचा और जरीब खींचकर कार्रवाई में बाधा डालने लगा। राजस्व कर्मियों ने इसका विरोध किया तो वह घर गया और फरसा व लाठी लेकर आया। इसके बाद दोनों अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से दौड़ाने और गाली-गलौज करने का आरोप है। राजस्व कर्मियों ने किसी तरह मौके से भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी पुलिस को दी। विज्ञापन

थाना प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की तहरीर के आधार पर सुभाष साहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी है। विज्ञापन विज्ञापन

गोला तहसील के डेरवा सर्किल में तैनात राजस्व निरीक्षक सरयू प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि 26 अगस्त को मंडलायुक्त के आदेश के अनुपालन में वह हलका लेखपाल अरविंद विश्वकर्मा के साथ पटना रामनगर गांव पहुंचे थे। दोनों विवादित जमीन की पैमाइश कर रहे थे। आरोप है कि पैमाइश के दौरान गांव निवासी सुभाष साहनी मौके पर पहुंचा और जरीब खींचकर कार्रवाई में बाधा डालने लगा। राजस्व कर्मियों ने इसका विरोध किया तो वह घर गया और फरसा व लाठी लेकर आया। इसके बाद दोनों अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से दौड़ाने और गाली-गलौज करने का आरोप है। राजस्व कर्मियों ने किसी तरह मौके से भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी पुलिस को दी।थाना प्रभारी अतुल कुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की तहरीर के आधार पर सुभाष साहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी है।

बड़हलगंज। थाना क्षेत्र के ग्राम पटना रामनगर में विवादित जमीन की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैमाइश के दौरान एक व्यक्ति ने जरीब खींचकर(जंजीर) सरकारी काम रोक दिया। विरोध पर वह घर से फरसा और लाठी लेकर आया और राजस्व कर्मियों को दौड़ा लिया। राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर बड़हलगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।