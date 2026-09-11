Gorakhpur News: शाहपुर और खोराबार में कटौती से करीब दो हजार घरों के लोग परेशान

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- लालडिग्गी के दीवान दयाराम में इंटरनेट-डीएस के केबल काटकर हटाएगोरखपुर। शाहपुर के असुरन फीडर पर घोषित कटौती सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक थी लेकिन बिजली दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक बाधित रही। इससे करीब एक हजार लोगों को परेशानी हुई। शाहपुर उपकेंद्र के आदित्यपुरी में भी दोपहर में करीब एक घंटे बिजली कटी रही। इससे करीब 100 घरों के लोग गर्मी में परेशान रहे।शाम को बिजली बहाल होने के बाद लोगाें ने राहत की सांस ली। इस संबंध में एसडीओ शाहपुर वीके जायसवाल से संपर्क नहीं हो सका। वहीं, लालडिग्गी उपकेंद्र के दीवान दयाराम क्षेत्र में बुधवार को पोल और केबल में आग लगने के बाद बृहस्पतिवार को बिजली विभाग ने तारों के जंजाल को साफ कराया। इंटरनेट और डीएस के फाइबर केबल के जंजाल को काटकर हटाया गया। इससे बुधवार जैसी घटना दोबारा होने की आशंका को कम किया जा सके। जेई संदीप कुमार ने बताया कि बुधवार की घटना के बाद क्षेत्र में तारों के जंजाल को साफ कराया गया है। अनावश्यक केबल हटाए गए हैं।उधर, खोराबार उपकेंद्र में खराबी के कारण शाम 5:30 से 7:30 बजे तक बिजली प्रभावित रही। इससे करीब एक हजार घरों के लोग परेशान हुए। एसडीओ खोराबार जेपी गुप्ता ने बताया कि 11 केवी की आने वाली लाइन में दिक्कत हुई थी। करीब 45 मिनट तक एक फीडर बंद रहा जिसे ठीक कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।