अयोध्या धाम से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच शुरू हुई नई स्पेशल ट्रेन सोमवार को गोरखपुर पहुंची। इस दौरान जय श्रीराम के जयकारे भी कुछ यात्रियाें ने लगाया। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर ट्रेन के पहुंचने पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार भी मौजूद रहे। पहली बार इस ऐतिहासिक रेल यात्रा का हिस्सा बने यात्रियों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली।

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गाड़ी संख्या 04295 अयोध्या धाम-जनकपुर धाम नई स्पेशल ट्रेन ने सोमवार को अयोध्या धाम से अपनी पहली यात्रा शुरू की। मनकापुर और बस्ती होते हुए शाम 5:30 बजे गोरखपुर पहुंची। यहां से 5:40 बजे प्रस्थान कर ट्रेन पनियहवा, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो हॉल्ट, मधुबनी और जयनगर कस्टम यार्ड होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम के लिए रवाना हुई।

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