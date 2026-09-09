Gorakhpur News: पोस्ट ऑफिस एजेंट ने हड़पे एक लाख रुपये, पांच साल बाद खुला मामला

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सहजनवां। नगर पंचायत गाहासाड़ निवासी पोस्ट ऑफिस एजेंट पर डाकघर में रकम जमा कराने के नाम पर एक लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। मुजौली निवासी इंद्रावती देवी ने एजेंट के खिलाफ सहजनवां थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक, करीब पांच वर्ष पहले उन्होंने डाकघर में रकम फिक्स कराने के लिए गाहासाड़ निवासी पोस्ट ऑफिस एजेंट को एक लाख रुपये दिए थे। अवधि पूरी होने के बाद वह सहजनवां डाकघर पहुंचीं और जमा धनराशि के बारे में जानकारी ली। वहां पता चला कि उनके नाम से किसी प्रकार की रकम जमा ही नहीं की गई है। यह जानकारी मिलते ही महिला के होश उड़ गए। इंद्रावती देवी का आरोप है कि जब उन्होंने एजेंट से अपनी रकम वापस मांगी तो वह लगातार टालमटोल करता रहा। सहजनवां थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।