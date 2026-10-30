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Gorakhpur News: प्रतिबंधित दवा न देने पर फार्मासिस्ट से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 30 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:46 AM IST
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Pharmacist assaulted for refusing to dispense a restricted drug; FIR registered
महावीर छपरा/बेलीपार। बेलीपार थाना क्षेत्र के भीटी रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक से प्रतिबंधित दवा नहीं देने पर मारपीट करने और पांच हजार रुपये छीनने का मामला सामने आया है। घटना 21 अक्तूबर की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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क्षेत्र के भस्मा गांव निवासी संजीव कुमार निषाद के अनुसार 21 अक्तूबर की सुबह 8:42 बजे कुछ युवक उनकी दुकान पर आए और प्रतिबंधित दवा मांगने लगे। डॉक्टर का पर्चा नहीं होने के कारण दवा देने से मना करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और शर्ट की जेब से पांच हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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