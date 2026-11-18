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सिद्धार्थनगर। नेपाल से ब्याह कर भारत आई 20 हजार से अधिक महिलाओं के वोटर बनने का रास्ता साफ हो गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल कर लिए जाने से इनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना आसान हो गया है। अब आधार कार्ड इनकी अर्हता का आधार बनेगा।नेपाल सीमा से सटे जिले के बढ़नी, शोहरतगढ़, बर्डपुर, लोटन और कपिलवस्तु क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में बड़ी संख्या में नेपाली मूल की महिलाएं विवाह के बाद वर्षों से रह रही हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लंबे समय से मतदान करती आ रही थीं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता से संबंधित विवरण और जन्म एवं निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण इनके नाम सूची से बाहर हो गए थे।अब आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज में शामिल कर लिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में आधार और अन्य दस्तावेज के साथ ये महिलाएं फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकती हैं। जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा।00पहले कर चुकी थीं मतदान पर नहीं रहीं मतदाताकपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के अहिरौली गांव में ही नेपाली मूल की आठ से अधिक महिलाएं एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर हो गई थीं जबकि उनके पास स्वयं और पति के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी हैं। अब आधार कार्ड मान्य दस्तावेज में शामिल किए जाने से मतदाता सूची में इनका नाम दोबारा जुड़वाने का रास्ता साफ हो गया है। गांव की पूनम, कुसुम, अनीता और किरन ने बताया कि वे वर्षों से भारत में रह रही हैं। विधानसभा और लोकसभा सहित कई चुनावों में मतदान भी कर चुकी हैं लेकिन एसआईआर में उनके नाम सूची से कट गए थे।फार्म-6 के साथ ये दस्तावेज होंगे जरूरी- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 के साथ जन्मतिथि और निवास से संबंधित निर्धारित दस्तावेज देने होंगे।- जन्मतिथि के प्रमाण के लिए : जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल की अंकतालिका या प्रमाणपत्र और पासपोर्ट में से उपलब्ध मान्य दस्तावेज।- निवास के प्रमाण के लिए : आधार कार्ड, कम से कम एक वर्ष का पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, बैंक पासबुक, किसान बही, खतौनी, पंजीकृत किरायानामा या बैनामा पत्र।00आधार कार्ड और नागरिकता जरूरीनेपाल से हाल ही में शादी कर भारत आई महिलाओं के लिए मतदाता बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। आधार कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित पहचान और जन्म संबंधी दस्तावेज की जरूरत होगी। इसके अलावा भारतीय नागरिकता के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नागरिकता मिलने के बाद ही वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अर्ह होंगी। ऐसे में नई व्यवस्था का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा, जो निर्वाचन आयोग की निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं।00कोटआधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज में शामिल किया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत पात्र नागरिक फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित अन्य जरूरी अभिलेख भी उपलब्ध कराने होंगे।-संदीप कुमार श्रीवास्तव, एडीएम