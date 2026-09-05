Gorakhpur News: बंदर के हमलों से जंगल तिकोनिया में दहशत, कई ग्रामीण घायल

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स्थानीय स्तर पर साझा तस्वीरों में एक घायल युवक के हाथ, चेहरे और पैर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ घायलों को उपचार कराना पड़ा है। ग्रामीणों ने बंदर के हमलों की शिकायत हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले का संज्ञान लेकर गांव में आवश्यक कार्रवाई की जाए और बंदर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और किसी अप्रिय घटना की आशंका टाली जा सके। वहीं इस मामले में वन विभाग के रेंजर अखिलेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बंदरों की शिकायत के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है। विज्ञापन

स्थानीय स्तर पर साझा तस्वीरों में एक घायल युवक के हाथ, चेहरे और पैर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ घायलों को उपचार कराना पड़ा है। ग्रामीणों ने बंदर के हमलों की शिकायत हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले का संज्ञान लेकर गांव में आवश्यक कार्रवाई की जाए और बंदर को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और किसी अप्रिय घटना की आशंका टाली जा सके। वहीं इस मामले में वन विभाग के रेंजर अखिलेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बंदरों की शिकायत के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान को जिम्मेदारी दी गई है।

जंगल धूसड़ (गोरखपुर)। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ अंतर्गत ग्राम जंगल तिकोनिया नंबर दो में बंदर के लगातार हमलों से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कई दिनों से गांव में घूम रहा बंदर कई लोगों को घायल कर चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक, बंदर राहगीरों के साथ बच्चों और महिलाओं पर भी हमला कर रहा है। अखिलेश निषाद, रामगन, हरीशचंद्र और सुग्गी कुमारी समेत कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।