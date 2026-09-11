छलका दर्द : जिलाध्यक्ष को डक्कू का पत्र...मुझसे मिलने की जरूरत नहीं

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जिलाध्यक्ष ने कहा-क्या पार्टी से पूछ कर गए थे जमीन कब्जा करने

जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने सपा ने डक्कू के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि डक्कू बताएं कि जमीन कब्जा करने गए वे उनसे या पार्टी से पूछ कर गए थे। उनकी नाराजगी भाजपा नेताओं से होनी चाहिए लेकिन वह मुझसे नाराज हो रहे हैं। मुझसे जो बन सका मैंने किया। अब डक्कू को जेल में बैठकर राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस जमीन पर वह कब्जा करने गए थे वह भी मुस्लिम की है। डक्कू की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। वह इसे नहीं देख रहे हैं। मैंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की पर उनके भाइयों ने भी पेपर नहीं दिया। मुझे तो शक है कि डक्कू किसी बीजेपी नेता से मिले हैं और उनके इशारे पर यह सब कर रहे हैं। अन्यथा जो आरोप वह उनके पर लगा रहे हैं वह आरोप भाजपा सरकार पर लगाते। वह जिस दिन पेशी पर आए थे संगठन के लोगों को अपशब्द कह रहे थे। विज्ञापन

जिलाध्यक्ष ने कहा-क्या पार्टी से पूछ कर गए थे जमीन कब्जा करनेजिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम ने सपा ने डक्कू के बयान पर पलटवार किया है। कहा कि डक्कू बताएं कि जमीन कब्जा करने गए वे उनसे या पार्टी से पूछ कर गए थे। उनकी नाराजगी भाजपा नेताओं से होनी चाहिए लेकिन वह मुझसे नाराज हो रहे हैं। मुझसे जो बन सका मैंने किया। अब डक्कू को जेल में बैठकर राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस जमीन पर वह कब्जा करने गए थे वह भी मुस्लिम की है। डक्कू की वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। वह इसे नहीं देख रहे हैं। मैंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की पर उनके भाइयों ने भी पेपर नहीं दिया। मुझे तो शक है कि डक्कू किसी बीजेपी नेता से मिले हैं और उनके इशारे पर यह सब कर रहे हैं। अन्यथा जो आरोप वह उनके पर लगा रहे हैं वह आरोप भाजपा सरकार पर लगाते। वह जिस दिन पेशी पर आए थे संगठन के लोगों को अपशब्द कह रहे थे।

गोरखपुर। जेल में बंद सपा नेता जफर अमीन डक्कू ने जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम को पत्र लिख है जिसमें उनका दर्द छलका है। डक्कू ने पत्र में लिखा है कि जिस समय पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले गई, मुझे कुर्ता पहनने का मौका नहीं मिला। जिलाध्यक्ष आकर मुझसे थाना में रजिस्ट्री का पेपर मांगते हैं और दो मिनट बाद ही चले गए। बिना मेरा पक्ष जाने और कागजात देखे बड़े नेताओं के साथ बैठक कर बयान जारी कर दिए। इतना ही नहीं बिना किसी जानकारी के डीएम से मिल आए। जब उन्हें जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो डीएम के पास जाकर जी हजूरी करने की क्या जरूरत थी। जिलाध्यक्ष से उन्होंने कहा है कि उन्होंने विश्वासघात किया है। जेल में नौ दिन बीत गया लेकिन जिलाध्यक्ष को दो मिनट का समय तक नहीं मिला कि आकर मिल लें। इसलिए, मैंने जेल प्रशासन से भी कह दिया है कि सपा जिलाध्यक्ष सहित तीन पार्षदों से वह नहीं मिलेंगे। इसलिए, जिलाध्यक्ष आप मिलने मत आइएगा।