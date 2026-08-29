Gorakhpur News: अनियंत्रित कार ने तीन को रौंदा, युवती की मौत

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गगहा। फोरलेन किनारे शुक्रवार रात दरवाजे के सामने टहल रही युवती समेत तीन लोगों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौत हो गई, जबकि दोनों युवक घायल हो गए। दोनों का सीएचसी गगहा में उपचार चल रहा है। हादसे में पांच बकरियों की भी मौत हो गई। टक्कर के बाद कार आगे जाकर पलट गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।बघमऊआ निवासी रामजनक की बेटी नेहा (18) शुक्रवार रात करीब आठ बजे घर के सामने फोरलेन किनारे टहल रही थी। इसी दौरान ननिहाल आए बड़िहारी निवासी 15 वर्षीय सचिन और उसका दोस्त टेमहा निवासी 23 वर्षीय विकास भी वहां पहुंच गए। तीनों बातचीत करते हुए सड़क किनारे टहल रहे थे। तभी बड़हलगंज की ओर से कौड़ीराम जा रही कार अनियंत्रित हो गई और तीनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद कार ने पांच बकरियों को कुचल दिया और सड़क किनारे जाकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने तीनों घायलों को सीएचसी गगहा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों का उपचार चल रहा है।प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज ने बताया कि कार को कब्जे में लेने के साथ ही चालक को हिरासत में लिया गया हैं। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।