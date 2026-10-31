Gorakhpur News: बकाया टैक्स पर छूट का मौका, गीडा में आज लगेगा परिवहन मेला

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गोरखपुर। वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शनिवार को गीडा स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस मेले में वाहन स्वामियों को एक ही स्थान पर विभाग की विभिन्न सेवाएं मिलेंगी। इसमें बकाया टैक्स जमा करने से लेकर पंजीकरण, फिटनेस और परमिट संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मेले में सबसे खास सुविधा बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी में नियमानुसार छूट की है। मोटर यान कराधान नियमावली के तहत पात्र वाहन स्वामियों को छूट का लाभ दिया जाएगा।