फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Notices issued to 13 Lekhpals and 20 Amins for failing to attend vote-counting training.

Gorakhpur News: मतगणना प्रशिक्षण में नहीं आए 13 लेखपाल एवं 20 अमीन, नोटिस जारी

Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:13 AM IST
विज्ञापन
Notices issued to 13 Lekhpals and 20 Amins for failing to attend vote-counting training.
गोरखपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 की मतगणना के लिए कार्मिकों का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम एनेक्सी भवन में बुधवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण में कुल 176 में से 143 कार्मिकों ने भाग लिया। इस दौरान 13 लेखपाल और 20 अमीन अनुपस्थित रहे। कमिश्नर ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने प्रशिक्षु कार्मिकों को शिक्षक निर्वाचन में मतों की गणना की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने मतगणना को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। सिंह ने सभी कार्मिकों को मतगणना कार्य को संवेदनशीलता और गंभीरतापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में राज्य कर विभाग, राजस्व विभाग, कोषागार विभाग और विभिन्न बैंकिंग संस्थानों से तैनात कार्मिक शामिल थे।
विज्ञापन


इस अवसर पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/अपर आयुक्त (प्रशासन) अजय कुमार राय, अपर जिलाधिकारी (नगर) गजेंद्र सिंह, सहायक अभियंता विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग मनोज कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक बचत बृजेश यादव आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed