Gorakhpur News: करवा चौथ की रात महिला पर एयरगन से गोली चलाने वाले का सुराग नहीं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, गोपालापुर निवासी विजया चौहान बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे अपनी छत पर करवा चौथ की पूजा कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उनकी नाक पर गोली जैसी कोई वस्तु आकर लगी, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद उनके पति आलोक चौहान उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए। शुरुआती जांच में एयरगन के छर्रे से चोट लगने की आशंका जताई गई थी।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या फिर यह किसी अन्य वजह से हुई घटना है। रामगढ़ताल थाना पुलिस आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा महिला के घर के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का सत्यापन भी कराया जा रहा है, ताकि घटना से जुड़े किसी सुराग का पता लगाया जा सके।इस संबंध में एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि आसपास रहने वाले लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही घटना की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।