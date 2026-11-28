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गोरखपुर। किसी मरीज को ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक अस्पताल में न रहना पड़े, दर्द और संक्रमण का खतरा कम हो और वह जल्द सामान्य जिंदगी में लौट सके, इसके लिए सर्जरी की नई तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। एम्स में शुक्रवार को शुरु हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सर्जनों के 51वें वार्षिक सम्मेलन यूपीएएसआईकॉन-2026 में सर्जरी की आधुनिक तकनीकों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। स्तन कैंसर, हर्निया, मोटापा और आंतों की बीमारियों के इलाज में आधुनिक सर्जरी के इस्तेमाल और उसके फायदे बताए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र भेजकर सम्मेलन के आयोजन की सराहना की।डॉ. एनसी मिश्रा और लखनऊ से आए डॉ. अमित अग्रवाल ने स्तन कैंसर के उपचार में ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी की उपयोगिता बताई। केजीएमयू के डॉ. अवनीश कुमार ने लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की संभावनाओं पर चर्चा की। वहीं, बीएचयू के डॉ. सत्येंद्र तिवारी ने नसों की बीमारियों के आधुनिक सर्जिकल उपचार की जानकारी दी। एएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी. मरुथु पांडियन ने यूपीएएसआई स्वर्ण जयंती ओरेशन दिया।हर्निया के इलाज में दूरबीन विधि और रोबोटिक सर्जरी की संभावनाओं पर भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इन तकनीकों में छोटे चीरे से ऑपरेशन करना संभव होता है। इससे उपयुक्त मरीजों को ऑपरेशन के बाद कम दर्द, जल्दी रिकवरी और कम समय में अस्पताल से छुट्टी मिलने का लाभ मिल सकता है। हालांकि, किस मरीज के लिए कौन सी तकनीक बेहतर होगी, इसका फैसला उसकी बीमारी और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर किया जाता है।मोटापे से परेशान मरीजों के लिए सर्जरी, आहार नली की बीमारियों और आंतों के कैंसर के इलाज पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि हर मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ मामलों में दवाओं और जीवनशैली में बदलाव से भी उपचार संभव है। वहीं, जटिल मामलों में सर्जरी बेहतर विकल्प हो सकती है। इसका उद्देश्य मरीज को उसकी जरूरत के अनुसार सही उपचार उपलब्ध कराना है। सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल मरीजों को शुरुआती उपचार देने और बच्चों की आपात सर्जरी पर भी चर्चा हुई।पहले दिन चार प्रतिष्ठित ओरेशन, 11 पैनल चर्चाएं और शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण हुआ। केजीएमयू, बीएचयू, एसजीपीजीआई, आरएमएलआईएमएस और विभिन्न एम्स के वरिष्ठ सर्जनों ने हिस्सा लिया। पीजी विद्यार्थियों के लिए इंटरैक्टिव क्लीनिकल मास्टरक्लास भी आयोजित की गई। इसमें पीलिया, स्तन में गांठ और जांघ के जोड़ में सूजन से जुड़े मामलों के माध्यम से जांच और उपचार की जानकारी दी गई।शाम को उद्घाटन समारोह में पुरस्कार वितरण और सम्मेलन सामग्री का विमोचन किया गया। एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता और आयोजन अध्यक्ष डॉ. गौरव गुप्ता ने आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की। शनिवार को स्तन रोग, थायरॉइड, पित्ताशय कैंसर और प्लास्टिक सर्जरी सहित विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे।