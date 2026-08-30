Gorakhpur News: मुफ्त बस सेवा में 15 हजार से ज्यादा लोगों ने की यात्रा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:32 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:32 AM IST
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गोरखपुर। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए शुरू की गई मुफ्त सिटी बस सेवा का बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। शहर से 25 किलोमीटर के दायरे में शनिवार शाम छह बजे तक पिछले तीन दिनों में 15,563 यात्रियों ने मुफ्त यात्रा की। इनमें 13,073 महिलाएं और 2,490 उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री शामिल रहे।
सिटी से करीब 25 किलोमीटर के दायरे में सहजनवां, सिकरीगंज, कौड़ीराम, चौरीचौरा, पिपराइच, भटहट और पीपीगंज तक सिटी बसों का संचालन किया गया। इसके लिए 25 सिटी बसों का संचालन किया गया। मुफ्त यात्रा की सुविधा के कारण रक्षाबंधन पर सिटी बसों में सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक भीड़ रही। बसों में महिलाओं के साथ उनके एक सहयात्री को भी मुफ्त सफर की सुविधा दी गई थी। शनिवार शाम तक मिले आंकड़ों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। वहीं पूरे परिक्षेत्र की बात करें तो शनिवार रात 11 बजे तक करीब 2.70 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों से यात्रा की। इस परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती मंडल के कुल सात जिले शामिल हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने से कई जिलों में बसों की कमी महसूस हुई। इसके बाद सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर जैसे छोटे जिलों से 60 भी अतिरिक्त बसें मंगाकर भीड़ वाले मार्गों पर लगाई गईं। हालांकि गोरखपुर डिपों में इस समय 253 और राप्तीनगर डिपों में 142 बसों का संचालन हो रहा है।
कोट
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पिछले तीन दिनों में शनिवार शाम छह बजे तक 15,563 महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्रियों ने सिटी बसों में मुफ्त सफर किया है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण 25 सिटी बसें चलाई गईं। जरूरत के अनुसार अन्य जगहों के लिए सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर से भी बसें मंगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गईं। लव कुमार सिंह,आरएम रोडवेज
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सिटी से करीब 25 किलोमीटर के दायरे में सहजनवां, सिकरीगंज, कौड़ीराम, चौरीचौरा, पिपराइच, भटहट और पीपीगंज तक सिटी बसों का संचालन किया गया। इसके लिए 25 सिटी बसों का संचालन किया गया। मुफ्त यात्रा की सुविधा के कारण रक्षाबंधन पर सिटी बसों में सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक भीड़ रही। बसों में महिलाओं के साथ उनके एक सहयात्री को भी मुफ्त सफर की सुविधा दी गई थी। शनिवार शाम तक मिले आंकड़ों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। वहीं पूरे परिक्षेत्र की बात करें तो शनिवार रात 11 बजे तक करीब 2.70 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों से यात्रा की। इस परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती मंडल के कुल सात जिले शामिल हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने से कई जिलों में बसों की कमी महसूस हुई। इसके बाद सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर जैसे छोटे जिलों से 60 भी अतिरिक्त बसें मंगाकर भीड़ वाले मार्गों पर लगाई गईं। हालांकि गोरखपुर डिपों में इस समय 253 और राप्तीनगर डिपों में 142 बसों का संचालन हो रहा है।
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पिछले तीन दिनों में शनिवार शाम छह बजे तक 15,563 महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्रियों ने सिटी बसों में मुफ्त सफर किया है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण 25 सिटी बसें चलाई गईं। जरूरत के अनुसार अन्य जगहों के लिए सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर से भी बसें मंगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गईं। लव कुमार सिंह,आरएम रोडवेज
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