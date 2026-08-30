Gorakhpur News: मुफ्त बस सेवा में 15 हजार से ज्यादा लोगों ने की यात्रा

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सिटी से करीब 25 किलोमीटर के दायरे में सहजनवां, सिकरीगंज, कौड़ीराम, चौरीचौरा, पिपराइच, भटहट और पीपीगंज तक सिटी बसों का संचालन किया गया। इसके लिए 25 सिटी बसों का संचालन किया गया। मुफ्त यात्रा की सुविधा के कारण रक्षाबंधन पर सिटी बसों में सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक भीड़ रही। बसों में महिलाओं के साथ उनके एक सहयात्री को भी मुफ्त सफर की सुविधा दी गई थी। शनिवार शाम तक मिले आंकड़ों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। वहीं पूरे परिक्षेत्र की बात करें तो शनिवार रात 11 बजे तक करीब 2.70 लाख यात्रियों ने रोडवेज बसों से यात्रा की। इस परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती मंडल के कुल सात जिले शामिल हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ने से कई जिलों में बसों की कमी महसूस हुई। इसके बाद सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर जैसे छोटे जिलों से 60 भी अतिरिक्त बसें मंगाकर भीड़ वाले मार्गों पर लगाई गईं। हालांकि गोरखपुर डिपों में इस समय 253 और राप्तीनगर डिपों में 142 बसों का संचालन हो रहा है।कोटपिछले तीन दिनों में शनिवार शाम छह बजे तक 15,563 महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्रियों ने सिटी बसों में मुफ्त सफर किया है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण 25 सिटी बसें चलाई गईं। जरूरत के अनुसार अन्य जगहों के लिए सिद्धार्थनगर, महराजगंज और कुशीनगर से भी बसें मंगाकर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गईं। लव कुमार सिंह,आरएम रोडवेज