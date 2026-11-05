Gorakhpur News: पिछले वर्ष के मुकाबले रैंकिंग में बेहतर हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रदर्शन

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रैंकिंग में विश्वविद्यालय का प्रदर्शन पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर हुआ है। पीएचडी धारक शिक्षकों के मानक पर विश्वविद्यालय को 89.3 अंक मिले हैं। इस श्रेणी में क्षेत्रीय स्तर पर 315वीं रैंक हासिल हुई है। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क में 27.7, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में 18.2 और अकादमिक प्रतिष्ठा में 16.7 अंक मिले हैं। शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच स्कोपस इंडेक्स में 919 शोध पत्र प्रकाशित किए। वहीं, 2020 से 2025 के बीच इन शोध पत्रों को कुल 8480 साइटेशन मिले।यह उपलब्धि शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। विश्वविद्यालय शोध की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग और शैक्षणिक उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता, अकादमिक एवं नियोक्ता प्रतिष्ठा और वैश्विक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।-प्रो. केपी सिंह, कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय