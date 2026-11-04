एमएलसी चुनाव : नतीजों से विधानसभा की रणनीति तक, तैयारियां परखेंगे नवीन

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नितिन नवीन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही संगठन की तैयारियों को परखेंगे। इस दौरे में संगठन की जमीनी पकड़ व आम लोगों के बीच सरकार व संगठन को लेकर बन रही धारणा को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े संगठन की तैयारी की थाह लेकर रिपोर्ट सौंप चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगलवार शाम प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक कर सामाजिक समीकरण का समझेंगे। वहीं, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद करके संगठन स्तर पर कमियां भी समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान पदाधिकारियों और जनप्रनिधियों के साथ बैठक में बूथ स्तर की तैयारियों का फीडबैक लेंगे। दो दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों में जनता का मिजाज, पार्टी की तैयारियों और जातीय व राजनीतिक समीकरण की थाह लेंगे।राजनीतिक रूप से इस दौरे का एक अहम पहलू शिक्षक एमएलसी चुनाव के नतीजे भी हैं। वाराणसी में एलएलसी चुनाव की दोनों सीटें लंबे अंतराल से पार्टी हार गई। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को जीत के लिए कांटे की टक्कर मिली।चुनाव के दौरान सामने आए समीकरणों और विपक्षी प्रत्याशियों को मिले समर्थन ने पार्टी की तैयारियाें पर सोचने को विवश कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।कुल मिलाकर, नितिन नवीन का यह प्रवास भाजपा के लिए चुनावी होमवर्क की परीक्षा जैसा होगा।