फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Middle-aged man heading out to buy items for Karwa Chauth dies after being hit by a pickup truck

Gorakhpur News: करवा चौथ का सामान लेने जा रहे अधेड़ की पिकअप की टक्कर से मौत

Fri, 30 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Middle-aged man heading out to buy items for Karwa Chauth dies after being hit by a pickup truck
भगवानपुर। करवा चौथ का सामान खरीदने बाजार जा रहे बाइक सवार अधेड़ की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे पीपीगंज थाना क्षेत्र के जसवल बाजार चौराहे के पास हुआ।
विज्ञापन

दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तुर्कवलिया गांव निवासी छोटे लाल पांडेय गुरुवार शाम बाइक से जसवल बाजार जा रहे थे। वह करवा चौथ की खरीदारी करने निकले थे। अभी जसवल बाजार चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि सिसई घाट की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed