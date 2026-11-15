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Gorakhpur News: दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला

Sun, 15 Nov 2026 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 03:03 AM IST
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Married woman driven out of her home over dowry
बड़हलगंज। अतिरिक्त दहेज में नकदी और चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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नगर के कसाब टोला निवासी इनामुल हक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी कनिज फातिमा की शादी सात सितंबर 2025 को मऊ जिले के नई बस्ती निवासी इशरारूल हक से की थी। आरोप है कि शादी में पर्याप्त दान-दहेज देने के बावजूद ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर बेटी को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि गर्भवती होने पर चार अप्रैल 2026 को उसे दवा खिलाकर जबरन गर्भपात कराया और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। संवाद
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