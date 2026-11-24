गोरखपुर: तेज रफ्तार कार ने कबाड़ लदे ठेले में मारी टक्कर, पति की मौत; पत्नी गंभीर
चौरीचौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें ठेले पर कबाड़ लादकर जा रहे बाबूहक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार ठेले में पीछे से तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी।
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चौरीचौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव के पास मंगलवार अपराह्न तेज रफ्तार कार ने कबाड़ लदे ठेले में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ठेला चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
कबाड़ बीनने का करता था काम
जानकारी के अनुसार, एम्स थाना क्षेत्र के नीना थापा निवासी बाबूहक (38) पुत्र ओहबली कबाड़ बीनने का काम करता था। मंगलवार को वह चौरीचौरा क्षेत्र से कबाड़ इकट्ठा कर अपनी पत्नी मोबिदा खातून (36) के साथ ठेले से गोरखपुर लौट रहा था। इसी दौरान देवीपुर गांव के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने ठेले में जोरदार टक्कर मार दी।