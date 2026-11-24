चौरीचौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव के पास मंगलवार अपराह्न तेज रफ्तार कार ने कबाड़ लदे ठेले में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ठेला चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

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