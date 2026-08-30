फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Lucknow highway lane remained closed for 24 hours after ethanol-laden tanker overturned.

Gorakhpur News: एथेनाॅल लदा टैंकर पलटने से 24 घंटे बंद रही लखनऊ हाईवे की लेन

Sun, 30 Aug 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Lucknow highway lane remained closed for 24 hours after ethanol-laden tanker overturned.
- रिसाव और आग की आशंका में शुक्रवार शाम रोका गया था आवागमन
विज्ञापन

- 80-80 टन क्षमता की दो क्रेन से शनिवार को सीधा किया गया टैंकर
- करीब 30 हजार लीटर एथेनाॅल लेकर गुवाहाटी से शाहजहांपुर जा रहा था टैंकर
गीडा (गोरखपुर)। फोरलेन पर कालेसर के पास एथेनाॅल लदा टैंकर पलटने के बाद लखनऊ हाईवे की एक लेन करीब 24 घंटे तक बंद रही। टैंकर के ढक्कन से एथेनाॅल का रिसाव होने और आग लगने की आशंका को देखते हुए शुक्रवार शाम करीब पांच बजे लखनऊ जाने वाली लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। शनिवार दोपहर करीब एक बजे 80-80 टन क्षमता की दो बड़ी क्रेनों से टैंकर को सीधा कर सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने के बाद शाम पांच बजे यातायात बहाल किया गया।
गुवाहाटी से करीब 30 हजार लीटर एथेनाॅल लेकर टैंकर शाहजहांपुर जा रहा था। शुक्रवार शाम बाघागाड़ा के पास अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इसके बाद टैंकर के ढक्कन से एथेनाॅल का रिसाव शुरू हो गया। सूचना पर गीडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, जीआईसीएल और एचपीसीएल की सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची। खतरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लखनऊ की ओर जाने वाली लेन पर यातायात रोककर वाहनों को दूसरी लेन से निकाला।
विज्ञापन

करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को गड्ढे से निकालकर सड़क पर पहुंचा दिया गया लेकिन उसे सीधा करने में 17 टन क्षमता की क्रेन नाकाम रही। कार्यदायी संस्था जीआईसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि उनके पास 17 टन क्षमता की क्रेन है। टैंकर को सुरक्षित तरीके से सीधा करने के लिए अधिक क्षमता वाली क्रेन मंगाई गई। शनिवार को 80-80 टन क्षमता की दो क्रेनें मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया। इसके बाद उसे सुरक्षित गीडा भेज दिया गया। टैंकर हटने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच पूरी होने तक लेन पर यातायात नहीं खोला गया। शाम पांच बजे स्थिति सामान्य होने पर वाहनों का आवागमन शुरू कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
छह घरों की बिजली आपूर्ति बंद कराई
एथेनाॅल के रिसाव और आग की आशंका को देखते हुए एहतियातन घटनास्थल के पास स्थित एकला गांव के छह घरों की बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई थी। सुरक्षा टीमों की निगरानी में टैंकर को हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही यातायात और बिजली व्यवस्था सामान्य की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed