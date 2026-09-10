Gorakhpur News: हल्की बारिश से सब्जियों की बढ़ी आवक, बाजार में गिरे दाम

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व्यापारियों के अनुसार बारिश के कारण खेतों में सब्जियों की पैदावार बढ़ी है। आसपास के क्षेत्रों से मंडियों में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सब्जियां पहुंच रही हैं। व्यापारी रमजान के अनुसार आवक बढ़ने के कारण टमाटर, लौकी, नेनुआ, भिंडी और अन्य मौसमी सब्जियों के भाव में नरमी आई है। नेनुआ 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम किलो, टमाटर 30 रुपये प्रति किलोग्राम, भिंडी 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम, लौकी 20 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है।हालांकि प्याज की कीमत अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। फुटकर बाजार में प्याज करीब 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। व्यापापारी सम्स तबरेज का कहना है कि प्याज की आवक पर्याप्त नहीं होने के कारण इसके भाव में कमी नहीं आई है। आगे और भी महंगा हुआ तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी।