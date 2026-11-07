यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा: ओवरटेक के दौरान ट्रक से भिड़ी लग्जरी बस, बच्ची समेत दो की मौत, दस घायल

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जानकारी के अनुसार, लग्जरी बस आनंद विहार से यात्रियों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। शनिवार सुबह डुम्मरभार गांव के पास हाईवे पर ओवरटेक करने के दौरान बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई।

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कुशीनगर के पटहेरवा थाना इलाके के डुम्मरभार गांव के पास शनिवार सुबह ओवरटेक करने के दौरान लग्जरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बच्ची समेत दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब दस लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।