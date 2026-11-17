Gorakhpur News: भाजपा महिला मोर्चा ने घोषित किए नौ मंडल अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 17 Nov 2026 02:25 AM IST
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गोरखपुर। भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता की संस्तुति के बाद महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष प्रीति शाही ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। इस घोषणा में नौ मंडल अध्यक्षों के नाम शामिल हैं।
गोरक्षनगर मंडल अध्यक्ष के रूप में रिंकी जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई है। राप्तीनगर मंडल अध्यक्ष मिन्नी रस्तोगी बनाई गई हैं। बिस्मिलनगर मंडल की कमान अनुराधा पाण्डेय को सौंपी गई है। मालवीयनगर मंडल अध्यक्ष सुनीता पाण्डेय होंगी। दीनदयालनगर मंडल की अध्यक्ष अचला शाही को नियुक्त किया गया है। आर्यनगर मंडल अध्यक्ष केसरी, गीतानगर मंडल अध्यक्ष संगीता कश्यप, भौवापार मंडल अध्यक्ष सुमन विश्वकर्मा और मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष प्रतिमा पाण्डेय बनाई गई हैं। खोराबार मंडल अध्यक्ष का पद बिमला मौर्या को दिया गया है।
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गोरक्षनगर मंडल अध्यक्ष के रूप में रिंकी जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई है। राप्तीनगर मंडल अध्यक्ष मिन्नी रस्तोगी बनाई गई हैं। बिस्मिलनगर मंडल की कमान अनुराधा पाण्डेय को सौंपी गई है। मालवीयनगर मंडल अध्यक्ष सुनीता पाण्डेय होंगी। दीनदयालनगर मंडल की अध्यक्ष अचला शाही को नियुक्त किया गया है। आर्यनगर मंडल अध्यक्ष केसरी, गीतानगर मंडल अध्यक्ष संगीता कश्यप, भौवापार मंडल अध्यक्ष सुमन विश्वकर्मा और मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष प्रतिमा पाण्डेय बनाई गई हैं। खोराबार मंडल अध्यक्ष का पद बिमला मौर्या को दिया गया है।
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