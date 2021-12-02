Gorakhpur News: कृष्ण लल्ला की छठियार समारोह पर भक्ति में डूबा जायसवाल समाज

विज्ञापन

गोरखपुर। महिला जायसवाल विकास समिति की ओर से साहबगंज स्थित निजी होटल में कृष्ण लल्ला की छठियार समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कृष्ण भक्ति में जायसवाल समाज डूबा रहा।कार्यक्रम का शुभारंभ कृष्ण लल्ला के सुंदर शृंगार और पूजन के साथ हुआ। महिलाओं ने बाल गोपाल को आकर्षक ढंग से सजाकर झूले में झुलाया। इसके साथ ही समिति की वरिष्ठ सदस्य किरण जायसवाल, विनीता जायसवाल और मीना जायसवाल ने पारंपरिक सोहर गीत प्रस्तुत किए। समिति की अन्य सदस्यों ने भजन-कीर्तन और मंगल गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर पूर्व मेयर अंजू चौधरी ने कहा कि भगवान कृष्ण के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि समाज में एकजुटता और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहने चाहिए।इस अवसर पर अंजू चौधरी, रीना जायसवाल, सीता जायसवाल, निरुला जायसवाल, सविता जायसवाल, मीना जायसवाल, विनीता जायसवाल, पूजा जायसवाल सहित बड़ी संख्या में जायसवाल समाज के लोग मौजूद रहे।