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चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 19 से 22 नवंबर के बीच मंडलीय पर्यवेक्षण दल कभी भी निरीक्षण के लिए पहुंच सकता है। ऐसे में सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्यस्थलों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के साथ संबंधित रजिस्टर और अभिलेख पूरे कर लें। निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने टीकाकरण से जुड़े कर्मियों को आवश्यक दवाओं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने 19 नवंबर को प्रस्तावित नसबंदी शिविर में अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल कराने पर जोर दिया। बैठक में आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यू-विन, इक्वाच और मंत्रा सहित विभिन्न पोर्टल पर दर्ज कार्यों की समीक्षा की गई। चिकित्सा अधीक्षक ने सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।इसके अलावा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिकों की सूची तैयार करने को कहा गया, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को यह सूची बीएलओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जा सके।बैठक में बीपीएम अनिल यादव, बीसीपीएम शिवशंकर, बीएचडब्ल्यू दुर्गेश गुप्ता, आईओ मनीष पांडेय, डीईओ दिनेश श्रीवास्तव, शशिकला, शैलजा, आरती, रतना, रेनू, गीता और कविता सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।