मासूम हत्याकांड : आज होगी बहन की गवाही
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 31 Aug 2026 02:31 AM IST
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गोरखपुर। मासूम हत्याकांड में बड़ी बहन की गवाही सोमवार को होगी। बीमार होने के कारण अदालत में उसकी गवाही दर्ज नहीं की जा सकी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह को अदालत में पेश किया जाना था। गवाह के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उपस्थित होकर बयान नहीं देने के चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी।
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