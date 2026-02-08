फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Increased protein levels in urine, delaying arrival can be life-threatening

Gorakhpur News: यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी, देरी से पहुंचे तो हो सकता है जीवन का खतरा

Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Increased protein levels in urine, delaying arrival can be life-threatening
- लापरवाही से हाई बीपी, संकट में गर्भस्थ शिशु की जान
विज्ञापन

- एम्स ओपीडी में आने वाली गर्भवती में से 20 प्रतिशत की बीपी रहती है हाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लापरवाही के कारण हाई बीपी की समस्या आम हो रही है। इसका असर किडनी पर पड़ता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। दवा लेने को लेकर फैली भ्रांति से समस्या और बढ़ जाती है।
एम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि ओपीडी में आने वाली गर्भवती में से लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं हाई बीपी और यूरिन में प्रोटीन निकलने की समस्या से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने महिलाओं को इस स्थिति से निपटने के लिए जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। हाई बीपी और यूरिन में प्रोटीन के कारण गर्भस्थ शिशु तक खून का प्रवाह सही से नहीं हो पाता है। इसे प्रीक्लेम्पसिया कहते हैं। इस स्थिति में अल्ट्रासाउंड जांच से पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु में भी खून का प्रवाह प्रभावित होता है और कोशिकाओं में सिकुड़न आ जाती है। समय पर उपचार न मिलने पर बच्चे की जान को गंभीर खतरा होता है।
विज्ञापन


कोट
प्रीक्लेम्पसिया गर्भावस्था में होने वाली गंभीर स्थिति है। इसमें महिला का रक्तचाप बढ़ जाता है और मूत्र में प्रोटीन आने लगता है। यह अक्सर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद होता है। गर्भावस्था शुरू होते ही महिलाओं को विशेषज्ञ से संपर्क कर खून, पेशाब और रक्तचाप की समय पर जांच करानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

- डॉ. आराधना सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग विशेषज्ञ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed