Gorakhpur News: दूरबीन से सर्जरी में छोटी सी चूक बन सकती है संक्रमण की वजह

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दो मरीजों के घाव में मिले टीबी से जुड़े बैक्टीरिया, लंबे समय तक घाव नहीं भरना भी चिंता की वजहगोरखपुर। पित्त की थैली से पथरी निकालने के लिए दूरबीन से होने वाला ऑपरेशन (लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी) बड़े चीरे से बचाता है, लेकिन संक्रमण का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं करता। 290 मरीजों पर हुए शोध में 18 मरीजों के घाव में संक्रमण मिला। इनमें दो मरीजों के घाव के नमूनों में माइकोबैक्टीरियम समूह के बैक्टीरिया भी पाए गए।एम्स गोरखपुर के सर्जरी विभाग के डॉ. हरिकेश यादव, एनाटॉमी विभाग के डॉ. चेतन साहनी और अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के डॉ. नवीन कुमार चौधरी ने यह अध्ययन किया है। इसमें गोरखपुर और आसपास के 290 मरीज शामिल थे। इनमें 230 महिलाएं और 60 पुरुष थे। ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों (6.2 प्रतिशत) में चीरे वाली जगह पर संक्रमण पाया गया। संक्रमित मरीजों में 14 महिलाएं थीं।डॉ. हरिकेश ने बताया कि शोध में संक्रमण वाले 18 मरीजों में से 14 के ऑपरेशन के दौरान पित्त, मवाद या पथरी पेट में फैलने की घटना दर्ज की गई। यानी संक्रमण वाले मरीजों में 77.8 प्रतिशत में ऐसी स्थिति बनी थी। इसके अलावा छह मरीजों में पित्त की थैली के आसपास के अंगों में चिपकाव (एडहीजन्स) मिला। चार मरीजों की पित्त की थैली में गंभीर सूजन और चार में मवाद भरा हुआ था। ये स्थितियां ऑपरेशन को जटिल बना सकती हैं और संक्रमण के जोखिम से जुड़ी हो सकती हैं।जहां से निकाली गई पित्त की थैली, वहीं अधिक संक्रमणअध्ययन में आठ मरीजों के उस चीरे में संक्रमण मिला, जहां से पित्त की थैली बाहर निकाली गई थी। संक्रमण की गहराई के विश्लेषण में 12 मरीजों में यह त्वचा की ऊपरी परत तक सीमित था जबकि छह में अंदर के ऊतकों तक पहुंच गया था। डॉ. हरिकेश के मुताबिक, शोध का महत्वपूर्ण निष्कर्ष दो मरीजों के घाव के नमूनों में माइकोबैक्टीरियम प्रजाति के बैक्टीरिया मिलना रहा। इस समूह में टीबी पैदा करने वाली प्रजाति भी शामिल है लेकिन केवल माइकोबैक्टीरियम मिलने से टीबी की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए बैक्टीरिया की प्रजाति की पहचान और विशेष जांच जरूरी है। यह निष्कर्ष उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका ऑपरेशन के बाद घाव लंबे समय तक नहीं भरता या बार-बार मवाद निकलता है।संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी जरूरीडॉ. हरिकेश ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पित्त, मवाद और पथरी को पेट में फैलने से रोकना, शल्य उपकरणों की समुचित सफाई और संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन जरूरी है। ऐसे में ऑपरेशन के बाद घाव की नियमित निगरानी और संक्रमण के शुरुआती लक्षणों की पहचान महत्वपूर्ण है।