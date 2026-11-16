Gorakhpur News: आईएमए का चुनाव 22 को, अध्यक्ष पद के लिए दो डॉक्टर आमने-सामने

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान सीतापुर नेत्र चिकित्सालय स्थित आईएमए क्लीनिकल हॉल में सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। आईएमए अध्यक्ष डॉ. आरपी शुक्ला और सचिव डॉ. वाई सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी।सचिव ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर को पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष पद पर दो दावेदार हैं। संगठन की ओर से दोनों के बीच सहमति बनाकर निर्विरोध निर्वाचन कराने का प्रयास किया जा रहा है।सचिव पद पर डॉ. संजीव सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. दिनेश चंद्र, उपाध्यक्ष पद पर डॉ. डीके भागवानी और डॉ. अमरेश सिंह ने नामांकन किया है। संयुक्त सचिव पद के लिए डॉ. गौरव पांडेय और डॉ. रीता मिश्रा ने पर्चा भरा है। मीडिया प्रभारी के लिए डॉ. संतोष शंकर रे, साइंटिफिक सेक्रेटरी के लिए डॉ. शांतन और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के लिए डॉ. प्रकाश चंद्र शाही ने नामांकन किया है।