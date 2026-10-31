Gorakhpur News: दिवाली में महेवा मंडी में दस्तक देगा अंगूर, पहली खेप में पांच टन लाया जाएगा

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नवंबर की शुरुआत में मंडी में अंगूर पहुंचने के साथ ही इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर आवक में भी इजाफा होगा। गोरखपुर फ्रूट्स संगठन के महामंत्री विजय कुमार सोनकर ने बताया कि दिवाली और छठ पर लोगों को अंगूर का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है। शुरुआती दौर में इसकी आवक सीमित रहेगी, लेकिन बाद में मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं, फल विक्रेता संजय ने बताया कि नवंबर में ही बाजार में अंगूर की बिक्री शुरू होती है। फुटकर विक्रेता मंडी से अंगूर खरीदकर ग्राहकों को बेचते हैं।