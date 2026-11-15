यूपी: पत्नी से विवाद चल रहा था विवाद, गोरखपुर में ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर दे दी जान

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बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। शनिवार रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद अजीत कमरे में चले गए और खुद को गोली मार ली।गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो अजीत खून से लथपथ हालत में पड़े थे। परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही रामगढ़ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।