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यूपी: पत्नी से विवाद चल रहा था विवाद, गोरखपुर में ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर दे दी जान

Sun, 15 Nov 2026 01:29 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 01:29 PM IST
सार

यूपी के गोरखपुर में पत्नी से विवाद के बाद ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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Gorakhpur: Contractor Dies by Suicide After Dispute With Wife, Uses Licensed Pistol
जानकारी देते पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के फुलवरिया में शनिवार देर रात घरेलू विवाद के बाद एक ठेकेदार ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर जान दे दी। मृतक की पहचान 47 वर्षीय अजीत सिंह के रूप में हुई है। 
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बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। शनिवार रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद अजीत कमरे में चले गए और खुद को गोली मार ली।
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गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो अजीत खून से लथपथ हालत में पड़े थे। परिजनों ने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। जानकारी मिलते ही रामगढ़ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद के चलते आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आई है। घटना शनिवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है।

 

सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि ठेकेदार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी है। पति-पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। घटना के पीछे की वास्तविक वजह और विवाद के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
 
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