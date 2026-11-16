Gorakhpur News: डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 02:22 AM IST
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देवरिया। कोतवाली पुलिस ने रविवार को डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सोनूघाट चौराहे के पास से गिरोह के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 बैंकों के 64 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं।
पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोरखपुर के शाहपुर निवासी मोहित निषाद (28) और सिकरीगंज निवासी संदीप मिश्र (36) के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चार सदस्यीय गिरोह बनाकर अलग-अलग जिलों में ठगी करने की बात स्वीकार की। उन्होंने सोनूघाट में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकालने की बात बताई। यह रकम गिरोह के चारों गुर्गों ने आपस में 10-10 हजार रुपये करके बांटी थी। पुलिस के अनुसार, मोहित निषाद और संदीप मिश्र के अलावा इमरान खान और सुजीत बिंद उर्फ छोटेलाल भी गिरोह में शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर देवरिया सहित प्रदेश के कई जिलों में पहले से प्राथमिकी दर्ज हैं।
आरोपी किराये पर चारपहिया वाहन लेकर आसपास के जिलों में ठगी करने निकलते थे। वे विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों या मशीन चलाने की कम जानकारी रखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। म
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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोरखपुर के शाहपुर निवासी मोहित निषाद (28) और सिकरीगंज निवासी संदीप मिश्र (36) के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चार सदस्यीय गिरोह बनाकर अलग-अलग जिलों में ठगी करने की बात स्वीकार की। उन्होंने सोनूघाट में एक शख्स का डेबिट कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकालने की बात बताई। यह रकम गिरोह के चारों गुर्गों ने आपस में 10-10 हजार रुपये करके बांटी थी। पुलिस के अनुसार, मोहित निषाद और संदीप मिश्र के अलावा इमरान खान और सुजीत बिंद उर्फ छोटेलाल भी गिरोह में शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर देवरिया सहित प्रदेश के कई जिलों में पहले से प्राथमिकी दर्ज हैं।
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आरोपी किराये पर चारपहिया वाहन लेकर आसपास के जिलों में ठगी करने निकलते थे। वे विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों या मशीन चलाने की कम जानकारी रखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। म
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