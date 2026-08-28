Gorakhpur News: हरे परिधानों में सजी सखियों ने बिखेरे सावन के रंग

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- मेहंदी, कजरी और नृत्य-संगीत ने बांधा समां- सावन आधारित प्रश्नोत्तरी में महिलाओं ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सागोरखपुर। बरनवाल महिला समिति की ओर से बुधवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। हरे रंग के पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने मेहंदी, सावन गीत, कजरी, नृत्य और संगीत के जरिये उत्सव में रंग भर दिया। पारिवारिक और सांस्कृतिक माहौल में आयोजित कार्यक्रम में समिति की पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।पदाधिकारियों ने महाराजा अहिबरन की आरती प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सावन की संस्कृति और परंपरा से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कजरी, नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सावन के रंग में रंगे महिलाओं के पारंपरिक परिधानों ने आयोजन के माहौल को और भी आकर्षक बना दिया। इस दौरान सावन के महत्व पर आधारित विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिनमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।