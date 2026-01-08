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Gorakhpur News: वन विभाग ने पकड़े 18 लंगूर, रेस्क्यू टीम पर हुए हमलावर

Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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Forest department caught 18 langurs, they attacked the rescue team.
जंगल कौड़िया क्षेत्र के कुशहरा गांव में पिंजरे में कैद लंगूर। संवाद
- जंगल कौड़िया क्षेत्र के कुशहरा गांव समेत कई गांवों में महीनों से लंगूरों का था आतंक
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संवाद न्यूज एजेंसी
जंगल कौड़िया (गोरखपुर)। कुशहरा समेत आसपास के गांवों में महीनों से उत्पात मचा रहे लंगूरों के झुंड को वन विभाग ने बुधवार को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। वन विभाग और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद 18 लंगूरों को पकड़ा गया। इस दौरान कुछ लंगूर रेस्क्यू टीम पर हमलावर भी दिखे। लंगूरों के झुंड के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।



बता दें कि समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह और ग्रामीणों ने लंगूरों के आतंक की शिकायत वन विभाग से की थी। रेस्क्यू के दौरान वे स्वयं कई ग्रामीणों के साथ मौके पर मौजूद रहे और टीम की मदद की। ग्रामीणों ने बताया कि लंगूरों के झुंड लंबे समय से खपरैल व कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। फसलों को भी बर्बाद कर रहे थे। यहां तक कि लंगूर कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुके थे।
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वन विभाग की टीम ने पिंजरे में खाना रख दिया था। इस लालच मे 12 लंगूर एक-एक कर पिंजरे में फंस गए। इसके बाद बाहर रह गए छह लंगूर आक्रामक हो गए और टीम पर हमला करने की कोशिश की लेकिन टीम ने समझदारी से जाल बिछाकर उन्हें भी पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी जंगली जानवर को खाना न खिलाएं। इससे वे बस्तियों की ओर आकर्षित होते हैं।
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वर्जन



बुधवार को 18 लंगूर पकड़े गए, जिनमें पांच नवजात शामिल हैं। इन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू में मदद की।

- समर सिंह यादव, रेंजर, कैंपियरगंज
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