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Gorakhpur News: कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट, यात्रियों को परेशानी

Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:00 AM IST
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Fog delays trains, causing inconvenience to passengers
- चंपारण हमसफर, गोरखधाम, वैशाली एक्सप्रेस सहित 10 से ज्यादा ट्रेनें लेट
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- चंपारण हमसफर 15 घंटे की देरी से पहुंची

संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। कोहरे की वजह से ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इस वजह से यात्रियों को पेरशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर गोरखधाम, चंपारण हमसफर, वैशाली एक्सप्रेस सहित लगभग 10 ट्रेनें देर से पहुंचीं।


चंपारण एक्सप्रेस अपने समय से 15 घंटे की देरी से रेलवे स्टेशन पर पूर्वाह्न 11:34 बजे पहुंची, जबकि इस ट्रेन को बृहस्पतिवार की रात 8:20 बजे पहुंचना था। इसके साथ ही गोरखधाम एक्सप्रेस अपने समय से लगभग दस घंटे की देरी रात 7:59 पर पहुंची। 15566 वैशाली एक्सप्रेस चार घंटे 46 मिनट, 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस चार घंटे, 19616 कामाख्या- उदयपुर चार घंटे, 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस लगभग चार घंटे, 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस साढ़े 13 घंटे, 02570 नई दिल्ली- दरभंगा सुपरफास्ट स्पेशल सात घंटे की देरी से पहुंची।
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