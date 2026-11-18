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मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 24 घंटे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में धूप निकलेगी। हवा पश्चिमी दिशा से सामान्य गति से चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। विज्ञापन

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को तापमान में अचानक बदलाव से बचाएं। सर्दी, खांसी और सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी 24 घंटे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में धूप निकलेगी। हवा पश्चिमी दिशा से सामान्य गति से चलने की संभावना है। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं।आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डॉ. अमरनाथ मिश्र के अनुसार, मौसम में बदलाव के दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को तापमान में अचानक बदलाव से बचाएं। सर्दी, खांसी और सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

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सिद्धार्थनगर। मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ रहा है, जबकि दोपहर में तेज धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है। दिन और रात के तापमान में अंतर का असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।