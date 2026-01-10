Gorakhpur News: बाइक की भिड़ंत में महिला समेत पांच घायल

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जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर झंगहा थाना क्षेत्र निवासी शशिकला (40) अपने पुत्र विशाल (18) के साथ कौड़ीराम से गजपुर की ओर जा रही थीं। दूसरी बाइक पर धर्मेंद्र (32), लड्डू (26) व सबजान (18) गजपुर से कौड़ीराम की ओर आ रहे थे। मिश्रौली गांव के पास बाइक भिड़ गईं। जिससे सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। संवाद