फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   FIR registered for obtaining passports with two different dates of birth.

Gorakhpur News: दो अलग जन्मतिथि से बनवाए पासपोर्ट, प्राथमिकी दर्ज

Thu, 27 Aug 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
FIR registered for obtaining passports with two different dates of birth.
- फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम-पता बदलकर पासपोर्ट बनवाने का आरोप
विज्ञापन

बड़हलगंज। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग नाम, पता और जन्मतिथि दर्ज कराकर दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप में बड़हलगंज पुलिस ने मामखोर निवासी नगीना यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में दोनों पासपोर्ट का नवीनीकरण कराए जाने की भी पुष्टि हुई है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इन पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए कब और कहां किया गया।
कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, निरीक्षक अपराध विनय कुमार यादव को 24 जून 2026 को मिले पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान मामखोर निवासी नगीना यादव के नाम से अलग-अलग विवरण वाले दो पासपोर्ट जारी होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार, एक पासपोर्ट में नाम नगीना प्रसाद, पिता का नाम रामसूरत यादव, माता का नाम पानमती देवी और जन्मतिथि चार दिसंबर 1961 दर्ज है। वहीं दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि दो अगस्त 1969 दर्ज मिली। दोनों पासपोर्ट में पता और पहचान से संबंधित अन्य विवरण भी अलग-अलग पाए गए।
विज्ञापन

सीओ गोला दरवेश कुमार का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों पासपोर्ट से विदेश यात्रा की गई या नहीं और यदि यात्रा हुई तो उसका विवरण क्या है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed