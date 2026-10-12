Gorakhpur News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत के मामले में प्राथमिकी

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सरदारनगर। चौरीचौरा क्षेत्र के दुधई गांव निवासी अभिषेक (18) की बाइक की टक्कर से मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक के पिता विद्याचंद्र ने तहरीर में बताया कि तीन अक्तूबर की रात करीब आठ बजे उनका बेटा दुधई से आमकोल जाने वाली सड़क पर किसी काम से गया था। शुभम निषाद के घर से करीब 50 मीटर आगे पहुंचा था, तभी पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक को उसके साथ मौजूद सन्नी और सुमन निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद