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Gorakhpur News: सीएचसी में नशे में हंगामा करने वालों पर प्राथमिकी

Mon, 16 Nov 2026 02:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:39 AM IST
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FIR against those creating ruckus in CHC while intoxicated
सहजनवां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की इमरजेंसी में शुक्रवार रात नशे की हालत में पहुंचे तीन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षा गार्डों से अभद्रता की। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान-माल की धमकी दी। हंगामा करने के बाद तीनों वहां से भाग गए। प्रभारी अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ गीडा आभा सिंह ने बताया कि सच्चिदानंद राय उर्फ गोलू और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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