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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Father refuses to accept allegations against son; says Shubham was not that kind of boy.

Gorakhpur News: बेटे पर लगे आरोप को मानने को तैयार नहीं पिता, बोले - शुभम ऐसा लड़का नहीं था

Sun, 20 Sep 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:42 AM IST
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Father refuses to accept allegations against son; says Shubham was not that kind of boy.
गोरखपुर। शुभम की हत्या के बाद परिवार के लिए सबसे मुश्किल उसकी मौत की वजह को स्वीकार करना है। पिता स्वदेश मिश्रा बेटे पर आरोपी की पत्नी से संबंध होने के आरोप को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यदि आरोपी को शुभम पर शक था तो वह परिवार के सामने अपनी बात रख सकता था। उनका कहना है कि आरोपी की पत्नी को शुभम के साथ ब्यूटी पार्लर का काम सीखने और बैंक से रुपये निकालने के लिए भेजा जाता था। ऐसे में संदेह था तो पहले परिवार से बात क्यों नहीं की गई, यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा है।
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वहीं, बड़े पिता नागेंद्र मिश्रा कहते हैं कि शुभम हंसमुख स्वभाव का था। पढ़ाई-लिखाई के साथ घर के काम में भी हाथ बंटाता था। आरोपी का नाम सामने आने के बाद परिवार के लोग स्तब्ध हैं। उनके लिए शुभम की हत्या और उसके पीछे बताई जा रही वजह अब भी सवाल बनी हुई है। मां सुधा मिश्रा, भाई शिवम और बहन शालू के लिए घर में अब शुभम की यादें ही रह गई हैं। परिजन कहते हैं कि वे उसे जिस रूप में जानते थे, उसके बारे में लगाए जा रहे आरोपों को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल है। उधर, आरोपी के परिजन घटना पर कुछ भी बोलने से बचते रहे।
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