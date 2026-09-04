Gorakhpur News: तीन महीने बाद भी कमेटी घोषित नहीं कर पाए क्षेत्रीय अध्यक्ष

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पार्टी के अंदर चर्चा है कि नए क्षेत्रीय अध्यक्ष भी पूर्व अध्यक्ष सहजानंद राय की राह पर चल रहे हैं। सहजानंद राय तीन साल से अधिक समय तक क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे लेकिन कार्यकाल पूरा होने तक अपनी कमेटी घोषित नहीं हो सकी।विनोद राय ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद जल्द कमेटी घोषित करने की बात कही थी। बताया गया था कि करीब 15 दिन में नई टीम सामने आ जाएगी। तीन महीने बीतने के बाद भी घोषणा नहीं हो सकी है। इस संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।संगठन विस्तार में बड़े नेताओं के हस्तक्षेप की चर्चाभाजपा नेता सार्वजनिक मंचों से संगठन में पारदर्शिता, सहमति और परिवारवाद से दूरी की बात करते रहे हैं। पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक पदाधिकारियों के चयन में आम सहमति की प्रक्रिया अपनाए जाने की बात कही जाती है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि इसी प्रक्रिया के कारण संगठन की नई टीम बनाने में समय लगता है। हालांकि, पार्टी के कुछ नेता संगठन के विस्तार में देरी के लिए वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप को जिम्मेदार बता रहे हैं। पार्टी के एक जिम्मेदार नेता के मुताबिक, केंद्रीय संगठन के एक नेता की ओर से काफी पहले कमेटी घोषित करने को कहा गया था। इसके बावजूद अब तक घोषणा नहीं हो सकी है। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि नए स्तर पर जिम्मेदारी संभालने वाले एक नेता सांसद, पूर्व सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही कमेटी घोषित करने की बात कह रहे हैं।संतकबीरनगर में 18 महीने से इंतजारसंगठन विस्तार में देरी का मामला केवल क्षेत्रीय कमेटी तक सीमित नहीं है। संतकबीरनगर में भी जिला संगठन की नई कमेटी का इंतजार लंबा हो गया है। भाजपा ने करीब 18 महीने पहले नीतू सिंह को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। वह लगातार संगठन का काम संभाल रही हैं लेकिन अब तक अपनी नई कमेटी घोषित नहीं कर पाई हैं। जिलाध्यक्ष नीतू सिंह का कहना है कि कमेटी की सूची प्रदेश नेतृत्व को भेजी जा चुकी है और अब वहां से संस्तुति का इंतजार है। फिलहाल पुरानी कमेटी के पदाधिकारियों के माध्यम से संगठन का काम कराया जा रहा है। वहीं, पार्टी के कुछ नेताओं का दावा है कि संतकबीरनगर में पहले तीन प्रदेश स्तर के नेताओं के हस्तक्षेप के कारण कमेटी के गठन में देरी हुई।सभी औपचारिकताएं पूरी, जल्द होगी घोषणाभाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी प्रांत के प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में संगठन की दृष्टि से छह क्षेत्र हैं। अभी किसी भी क्षेत्र की कमेटी घोषित नहीं हुई है। सभी औपचारिकताएं पूरी हैं और बहुत जल्द क्षेत्रीय कमेटियों की घोषणा की जाएगी। संतकबीरनगर समेत जिन जिलों की कमेटियां बाकी हैं, उनकी भी जल्द घोषणा कर दी जाएगी।