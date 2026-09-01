Gorakhpur News: बरात घर और उत्सव भवन का निर्माण हर हाल में पूरा करें

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गोरखपुर। मंडलीय उपनिदेशक कार्यालय में उपनिदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर की अध्यक्षता में बरात घर और उत्सव भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले की परफॉरमेंस ग्रांट से चयनित ग्राम पंचायतों में बन रहे बरात घर और विधानसभा वार बनाए जा रहे उत्सव भवनों की प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में जिला पंचायत के सहायक अभियंता मृगेंद्र बहादुर सिंह, संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव, कंसल्टिंग इंजीनियर और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपनिदेशक पंचायत ने सभी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि बरात घर और उत्सव भवनों का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए। जिन स्थानों पर निर्माण कार्य में किसी तरह की समस्या आ रही है उसका तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और जहां काम शुरू नहीं हुआ है, वहां तत्काल निर्माण शुरू कराया जाए। इन निर्माण कार्यों की शासन स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और समय से काम पूरा कराएं।



- उपनिदेशक पंचायत ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, शासन स्तर से हो रही समीक्षा