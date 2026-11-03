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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Election for the new executive committee for the year 2026-27 has been concluded.

Gorakhpur News: जेसीआई गोरखपुर स्वराज की अध्यक्ष बनीं त्रिशला मनजानी

Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 03 Nov 2026 02:57 AM IST
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Election for the new executive committee for the year 2026-27 has been concluded.
- वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न
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- मंशा गुप्ता सचिव और प्रतिमा अग्रवाल बनीं कोषाध्यक्ष



गोरखपुर। जेसीआई गोरखपुर स्वराज की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए विजय चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें जेएफएम त्रिशला मनजानी को अध्यक्ष, मंशा गुप्ता को सचिव और प्रतिमा अग्रवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया।


नई कार्यकारिणी में खुशबू, उर्वी, नेहा, प्रतु, सुजाता, सुरभि, शिखा, निशा, कविता और नम्रता को बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान संस्था की सभी पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद रहीं। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।
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पूर्व अध्यक्षों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी संस्था की गरिमा, सेवा भावना और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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