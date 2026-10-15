Gorakhpur News: तेन्दुआ टोल प्लाजा पर शराबियों का उत्पात कर्मियों को पीटा

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गीडा। तेन्दुआ टोल प्लाजा पर नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। शौचालय में तैनात सफाईकर्मी से मारपीट कर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे सहायक मैनेजर पवन शर्मा को भी आरोपियों ने पीट दिया और शरीर पर कई जगह दांत से काटकर घायल कर दिया। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सहायक मैनेजर पवन शर्मा की तहरीर के मुताबिक, बाइक से पहुंचे कुछ युवक नशे की हालत में टोल प्लाजा कार्यालय के बगल में बने शौचालय में घुस गए। वहां तैनात सफाईकर्मी के साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर पहुंचे पवन शर्मा ने युवकों से नुकसान की भरपाई करने को कहा तो वे उन पर भी हमलावर हो गए। आरोपियों ने उन्हें पकड़कर पीटा और कई जगह दांत से काटकर घायल कर दिया। संवाद