डॉ. अग्रवाल ने कहा कि चिकित्सकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगी। चिकित्सा हिंसा के खिलाफ कानून होने के बावजूद पुलिस स्तर पर उसके प्रभावी क्रियान्वयन में दिक्कत आती है। इसके लिए सभी थानों में चिकित्सा हिंसा से जुड़े कानूनों की जानकारी देने वाले बोर्ड लगवाने और पुलिसकर्मियों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अपनी व्यस्तता के कारण अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। इसे देखते हुए 'हेल्थ चेकअप फॉर डॉक्टर्स बाई डॉक्टर्स' पहल शुरू की जाएगी। आईएमए की हर जीबीएम में चिकित्सकों की स्वास्थ्य जांच कराने का प्रयास होगा। संगठन की पारदर्शिता पर उन्होंने कहा कि हर महीने का आय-व्यय का ब्योरा व्हाट्सएप पर साझा किया जाएगा। आईएमए भवन के ऊपरी तल का निर्माण कराने के लिए फंड की व्यवस्था करेंगे।