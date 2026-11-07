Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Diwali fair adorned with the craftsmanship of persons with disabilities; sees brisk shopping

Gorakhpur News: दिव्यांगों के हुनर से सजा दीपावली मेला, जमकर हुई खरीदारी

Sat, 07 Nov 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Diwali fair adorned with the craftsmanship of persons with disabilities; sees brisk shopping
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गोरखपुर। विकास भवन परिसर में शुक्रवार को मंडल स्तरीय दिव्यांगजन दिव्य दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेले में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के दिव्यांगजनों की ओर से तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों ने इन उत्पादों की जमकर खरीदारी की।
मेले में लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, दीपावली की सजावट का सामान, जूट से बने डोरमैट और बैग, मोतियों की मालाएं, चित्रकला, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां और झाड़ू समेत कई उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। इसके अलावा भगवान की पोशाक और दीपावली से जुड़े अन्य सजावटी सामान भी लोगों को पसंद आए। खास बात यह रही कि मेले में हस्तनिर्मित उत्पाद बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध थे। उचित दाम और बेहतर गुणवत्ता के चलते खरीदारों ने इन उत्पादों में खास रुचि दिखाई। इससे दिव्यांगजनों को अपने हुनर और मेहनत से तैयार किए गए सामान की बिक्री का अवसर मिला।
विज्ञापन

मेले का आयोजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ उनके हस्तनिर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed