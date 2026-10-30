Gorakhpur News: एंबुलेंस खड़ी करने को लेकर विवाद, चालक के गले पर लगी चोट

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महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी आशीष तिवारी एंबुलेंस चालक हैं। आरोप है कि बुधवार शाम करीब चार बजे वह एंबुलेंस लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास स्थित एक अस्पताल पहुंचे थे। वहां चाय की दुकान के सामने एंबुलेंस खड़ा करने को लेकर दुकानदार पक्ष की महिला से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर महिला ने चाकू उठा लिया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच छीना-झपटी होने लगी, जिसमें चालक के गले और पीठ पर चोट लग गई। घटना के बाद चालक वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंचा और तहरीर दी। शाहपुर थाना प्रभारी अंजय कुमार सिंह ने बताया कि चालक के गले पर चाकू से नहीं, बल्कि नाखून से चोट लगी है। मामले में शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है।

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पादरी बाजार। शाहपुर इलाके में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास बुधवार शाम एंबुलेंस खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान छीना-झपटी में चालक आशीष तिवारी के गले और पीठ पर चाकू लगने की बात सामने आई है। घायल चालक ने शाहपुर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।