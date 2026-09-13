Gorakhpur News: बच्ची हत्याकांड में फॉरेन्सिक रिपोर्ट के आधार पर दाखिल हुई पूरक चार्जशीट

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अभियोजन के अनुसार, 28 जुलाई की रात बालिका अपनी बड़ी बहन को खाना देने जिला अस्पताल गई थी। आरोप है कि डायल-112 में तैनात रहे अभिषेक यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का आरोप है। 30 जुलाई को बालिका का शव चिउटहा में रोहिन नदी के पास मिला था। पुलिस ने जांच के दौरान अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया था। पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना में दुष्कर्म और हत्या की धाराएं बढ़ाई गई थीं। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पहले आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। रिपोर्ट मिलने पर उसे विवेचना में शामिल करते हुए पुलिस ने पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। घटना के बाद अभिषेक यादव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। सोमवार की सुनवाई में अभियोजन की ओर से साक्ष्यों और गवाहों को क्रमवार पेश किया जाएगा।