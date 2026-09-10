Gorakhpur News: बरात घर निर्माण में मिलीं खामियां, सही कराने के निर्देश

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- प्लिंथ लेवल तक पहुंचा निर्माण कार्य, बीम की मोटाई और एलाइनमेंट में मिली कमीगोरखपुर। पिपरौली ब्लॉक के भौवापार में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत बन रहे बरात घर का बुधवार को उपनिदेशक पंचायत गोरखपुर मंडल हिमांशु शेखर ठाकुर ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य में खामियां मिलने पर ठीक करने के निर्देश दिए।कार्यदायी संस्था के सदस्य वेद प्रकाश ने बताया कि बरात घर का निर्माण कार्य प्लिंथ लेवल तक पूरा हो चुका है।कंसल्टिंग इंजीनियर कृष्ण मोहन ने बताया कि निर्माणाधीन भवन की कुछ बीम की मोटाई सात से आठ इंच है। कई स्थानों पर बीम टेढ़ी-मेढ़ी मिलीं और उनका एलाइनमेंट भी सही नहीं था। दो-तीन बीम की मोटाई डीपीआर में निर्धारित मानक से कम पाई गई। उपनिदेशक ने कार्यदायी संस्था के सदस्य और ग्राम पंचायत सचिव को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। मौके पर ही कमियों को दोबारा सही कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सचिव गोविंद कुमार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरविंद सिंह और ग्राम प्रधान धनंजय सिंह मौजूद रहे।